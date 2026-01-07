Eron Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan bir kishini o‘lim jaziga tortdi
Eron rasmiylari josuslik faoliyatini jilovlash maqsadida Mossad bilan hamkorlik qilishda ayblangan shaxslarni qo‘lga olish va ularni qatl qilish holatlarining keskin ortishini o‘z ichiga olgan ichki xavfsizlik choralarini kuchaytirdi.
Anqarada Jahon turkiy tillar oilasi kuni nishonlandi
YUNESKO 15-dekabrni "Jahon turkiy tillar oilasi kuni" deb e'lon qildi.
Xitoy Irlandiya orqali Yevropa Ittifoqi bilan aloqalarni chuqurlashtirishni ko‘zlamoqda
Yevropa Ittifoqi va Xitoy o‘rtasida bojxona tariflari bo‘yicha keskinliklar davom etar ekan, Xitoy Davlat rahbari va Irlandiya Bosh vaziri ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish masalasini muhokama qildi.
Anjelina Jolie Rafoh chegara darvozasiga tashrif buyurdi
00:32
Yangi yilni qarshi olish paytida G‘azoga qarshi o‘q uzgan isrollik askarlar
00:20
Tramp Gustavo Petroni qattiq ogohlantirdi
00:49
Oq uy Maduroning olib ketilayotgan tasvirlarini bo‘lishdi
00:11
Jackie Chan G‘azodagi falastinlik bolalarning chekayotgan azob-uqubatlari haqida gapirdi
00:36
