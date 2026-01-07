SIYOSATTURKIYAMADANIYATBU QIZIQFIKR
Eron Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan bir kishini o‘lim jaziga tortdi
Eron rasmiylari josuslik faoliyatini jilovlash maqsadida Mossad bilan hamkorlik qilishda ayblangan shaxslarni qo‘lga olish va ularni qatl qilish holatlarining keskin ortishini o‘z ichiga olgan ichki xavfsizlik choralarini kuchaytirdi.
Anqarada dezinformatsiyaga qarshi kurash bo'yicha turkiy davlatlar forumi bo'lib o'tmoqda
Turk tiliga xizmat mukofotlari taqdim etildi
Jahon Turk Tili Kuni: 15-dekabr umumiy merosimizning global e’tirofi
Yevropa Ittifoqi Venesuelaning vaqtinchalik prezidentini tan olishdan bosh tortdi
Yevropa Ittifoqi yangi qasamyod qilgan muvaqqat prezident Delcy Rodriguezni tan olmaydi.
FIKR
Suriyaning Halab aeroportidagi parvozlar to'xtatildi
Suriya aviatsiya boshqarmasi Halabdagi hujumlardan so'ng reyslarni 24 soatga to'xtatdi.
Livan Prezidenti: Isroilning Livanga qarshi hujumlari jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda
Jozef Aun Isroilning Livandagi hujumlarini qoralab, bu hujumlar 2024-yil noyabridan beri amal qilib kelayotgan otashkesimni izdan chiqarishni ko‘zlayotgani haqida ogohlantirdi.
Isroil kuchlari Qunaytrada yana bosqin uyushtirdi
Isroil kuchlari Suriya janubida joylashgan Qunaytra qishloq hududlarida yana uch marta bosqin uyushtirdi.
Tokiodagi auksionda 243 kilogrammli ko‘k suzgichli orkinos 3,2 million dollarga sotildi
Siyosat
Tramp Kolumbiyani ogohlantirdi
Venesuelani vaqtinchalik AQSh boshqarmoqchi
Nyu-York meri Mamdani Qur’onga qo‘l qo‘yib qasamyod qildi
Putin suriyalik rasmiylar bilan strategik hamkorlikni muhokama qildi
Anjelina Jolie Rafoh chegara darvozasiga tashrif buyurdi
00:32
Yangi yilni qarshi olish paytida G‘azoga qarshi o‘q uzgan isrollik askarlar
00:20
Tramp Gustavo Petroni qattiq ogohlantirdi
00:49
Oq uy Maduroning olib ketilayotgan tasvirlarini bo‘lishdi
00:11
Jackie Chan G‘azodagi falastinlik bolalarning chekayotgan azob-uqubatlari haqida gapirdi
00:36
Olamda bugun 07.01.2026
05:17
Asalarilar - tabiatning eng kichik ammo eng mehnatkash hashoratlaridir
08:29
Hokimiyat jilovini sun’iy intellektga topshirishga tayyormizmi?
06:51
Salep - issiqqina qish ichimligi
09:59
Turk oshxonalarining qishki tayyorgarliklari
11:08
Yaponiyaning g'arbiy qismida 6,2 magnitudali zilzila sodir bo'ldi
Boxabar bo'ling!
Erdo'g'an: Turkiyaning F-35 dasturiga qaytishi NATO xavfsizligi uchun zarur
Erdo'g'an: Venesuela beqarorlikka tortilmasligi kerak
Erdo'g'an Tramp bilan suhbatda Venesueladagi vaziyatni muhokama qildi
Venesueladagi AQSh amaliyotidan so‘ng YI davlatlari xalqaro huquqqa chaqirdi
Gavana: AQShning Venesuelaga aralashuvi chog‘ida 32 nafar kubalik jangchi halok bo‘ldi
Kolombiya Prezidenti Petro Trampga javob berdi: “Meni badnom qilishni bas qiling”
Venesuela muvaqqat prezidenti Maduroning qo‘lga olinishi ortidan AQShni hamkorlikka chaqirdi
Xitoy "dunyoning sudyasi" sifatida harakat qilayotgan davlatlarga rozi bo'lmaydi, deb aytdi, AQSh Maduroni qamab olganidan so'ng
Maduro tarafdorlari Karakasda “Prezidentimizni ozod qiling” deb miting o'tkazdi
Erondagi namoyishlar paytida kamida 16 kishi halok bo‘ldi
Isroil o‘qidan falastinlik yana uch kishi halok bo‘ldi
Turkiya Yamandagi barqarorlik sa’y - harakatlarini xursandchilik bilan qarshi oldi
Dunyo AQShning Venesuelaga qarshi uyushtirgan hujumlarini qoralamoqda
AQShning Venesuelaga qarshi hujumlariga nisbatan xalqaro munosabat kuchaymoqda
Venesuela Tashqi ishlar vaziri AQShning “mustamlakachi urushi”ga qarshi global birdamlikka chaqirdi