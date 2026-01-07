DUNYO

Dunyo

Eron Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan bir kishini o‘lim jaziga tortdi
Eron rasmiylari josuslik faoliyatini jilovlash maqsadida Mossad bilan hamkorlik qilishda ayblangan shaxslarni qo‘lga olish va ularni qatl qilish holatlarining keskin ortishini o‘z ichiga olgan ichki xavfsizlik choralarini kuchaytirdi.
Suriyaning Halab aeroportidagi parvozlar to'xtatildi
Suriya aviatsiya boshqarmasi Halabdagi hujumlardan so'ng reyslarni 24 soatga to'xtatdi.
Livan Prezidenti: Isroilning Livanga qarshi hujumlari jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda
Jozef Aun Isroilning Livandagi hujumlarini qoralab, bu hujumlar 2024-yil noyabridan beri amal qilib kelayotgan otashkesimni izdan chiqarishni ko‘zlayotgani haqida ogohlantirdi.
BMT AQShning Venesueladagi sa'y - harakatidan xavotirda ekanini bildirdi
BMT Inson huquqlari bo‘yicha idorasi Matbuot xizmati kotibi Ravina Shamdasaniy bugun Jenevada jurnalistlarga bergan bayonotida Venesueladagi oxirgi vaziyatga to‘xtaldi.
Meksika Prezidenti Venesueladagi AQSh harbiy aralashuvini qoraladi
Prezident Sheynbaum Meksika hududiga shunga o‘xshash aralashuv ehtimolini rad etdi.
Xitoy Irlandiya orqali Yevropa Ittifoqi bilan aloqalarni chuqurlashtirishni ko‘zlamoqda
Yevropa Ittifoqi va Xitoy o‘rtasida bojxona tariflari bo‘yicha keskinliklar davom etar ekan, Xitoy Davlat rahbari va Irlandiya Bosh vaziri ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish masalasini muhokama qildi.
