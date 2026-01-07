Eron Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan bir kishini o‘lim jaziga tortdi
Eron rasmiylari josuslik faoliyatini jilovlash maqsadida Mossad bilan hamkorlik qilishda ayblangan shaxslarni qo‘lga olish va ularni qatl qilish holatlarining keskin ortishini o‘z ichiga olgan ichki xavfsizlik choralarini kuchaytirdi.
Tokiodagi auksionda 243 kilogrammli ko‘k suzgichli orkinos 3,2 million dollarga sotildi
243 kilogrammli ko‘k suzgichli orkinos Yaponiya shimoli-sharqiy sohillarida ovlandi va mashhur sushi restoranlari tarmog‘ini boshqaruvchi kompaniya tomonidan sotib olindi.
Xitoy Irlandiya orqali Yevropa Ittifoqi bilan aloqalarni chuqurlashtirishni ko‘zlamoqda
Yevropa Ittifoqi va Xitoy o‘rtasida bojxona tariflari bo‘yicha keskinliklar davom etar ekan, Xitoy Davlat rahbari va Irlandiya Bosh vaziri ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish masalasini muhokama qildi.