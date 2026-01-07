FEATURES DETAIL
Anqarada dezinformatsiyaga qarshi kurash bo'yicha turkiy davlatlar forumi bo'lib o'tmoqda
Turkiya poytaxti Anqara turkiy dunyoning ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiya sohasi mutaxassislarini birlashtirgan muhim tadbirga mezbonlik qilmoqda.
Turk tiliga xizmat mukofotlari taqdim etildi
Turk tili assotsiatsiyasi turk tilining rivojlanishiga hissa qo'shgan shaxslar va muassasalarni taqdirladi.
Turkiyaning mudofaa sohasidagi yutuqlari mojarolar muhitida muhim ahamiyatga ega
Turkiya tomonidan ishlab chiqilgan UAVlar bir nechta nizoli zonalarda hal qiluvchi rol o‘ynadi va bu esa Turkiyaning xalqaro maydonlardagi obro‘sini oshirdi.
Istanbul — sehrli tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan shahar!
Istanbulda joylashgan Chengelko'y dahasi yillar davomida Turkiya tarixining tashvishli davrlarini boshdan kechirdi.
Trampning Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish rejasi nimalardan iborat?
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSHdan tinchlik rejasini rasmiy ravishda qabul qilib oldi.
