FIKR
Anqarada Jahon turkiy tillar oilasi kuni nishonlandi
Tafsilotli maqolalar
Turkiy davlatlar energetika sohasidagi hamkorlikni chuqurlashtirishga kelishib oldi
Turkiyaning "Kizilelma" vositasi harbiy-havo kuchlari taqdirini o'zgartirdi
Turkiyada ayollarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yiladi
Turkiya COP31 bilan global iqlim diplomatiyasining markaziga aylanadi
Xitoyning global boshqaruv tashabbusi Turkiyaning yangi dunyo tartibi haqidagi qarashiga mos keladi
YANGILIKLARDAN TASHQARI
Britaniya Isroilni javobgarlikka tortishga tayyormi?
Xitoy Pokiston va Afg'oniston o‘rtasida vositachilik rolini o'tamoqda
AQShning Xitoy tariflari bo'yicha qarori Trampning noto'g'ri iqtisodiy strategiyasini ko'rsatadi
Hindiston va Pokiston o'rtasidagi urushga nima sabab bo'lmoqda?
Poyezdlarni musodara qilish holatlari Pokistondagi chuqur terror inqirozini ko'rsatadi
Yordamni qisqartirish dunyo bolalari uchun axloqiy va strategik falokatdir
Tel Avivdagi portlash Yahudiy ekstremizmini qayta kuchaytirdi
Turkiya, Ukraina tinchlik muzokaralarida geosiyosiy muvozanatlovchi
"Adidas" natsistlar partiyasi bilan bo‘lgan aloqasini qanday yashirdi?
Ayshenur adolat izladi va Falastinning ozodligi uchun kurash olib bordi
Turli madaniyatlarda sevgi, g'azab yoki quvonchni bir xil tarzda his qilamiz deb o'ylaganmisiz?
