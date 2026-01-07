FIKR
ANQARADA JAHON TURKIY TILLAR OILASI KUNI NISHONLANDI
YUNESKO 15-dekabrni "Jahon turkiy tillar oilasi kuni" deb e'lon qildi.
Turkiy davlatlar energetika sohasidagi hamkorlikni chuqurlashtirishga kelishib oldi
Istanbulda boʻlib oʻtgan TDT energetika sammitida turkman gazini Yevropaga yetkazish uchun transkaspiy yoʻnalishi boʻyicha aniq choralar koʻrilishi talab qilindi.
Turkiyaning "Kizilelma" vositasi harbiy-havo kuchlari taqdirini o'zgartirdi
Uchuvchisiz qiruvchi samolyot dunyoda birinchi marta tasdiqlangan havo-havo aloqasidagi hujumni amalga oshirdi.
Turkiyada ayollarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yiladi
Turkiyada ayollarga nisbatan zo'ravonlikka yo'l qo'yilmaydi.
Turkiya COP31 bilan global iqlim diplomatiyasining markaziga aylanadi
Turkiyaning iqlim siyosati, emissiyalarni kamaytirish maqsadlari va yashil transformatsiya dasturlari global miqyosda o'rnak bo'ladi.
XITOYNING GLOBAL BOSHQARUV TASHABBUSI TURKIYANING YANGI DUNYO TARTIBI HAQIDAGI QARASHIGA MOS KELADI
Tramp boshqaruvidagi AQSh oʻzining global majburiyatlaridan chekinar ekan, Pekin qayta shakllangan koʻp qutbli dunyoda boʻshliqni toʻldirishga kirishmoqda.
YANGILIKLARDAN TASHQARI
Britaniya Isroilni javobgarlikka tortishga tayyormi?
Xitoy Pokiston va Afg'oniston o‘rtasida vositachilik rolini o'tamoqda
AQShning Xitoy tariflari bo'yicha qarori Trampning noto'g'ri iqtisodiy strategiyasini ko'rsatadi
Hindiston va Pokiston o'rtasidagi urushga nima sabab bo'lmoqda?
Yangi Dehli va Islomobod yana bir bor bir-birlariga ayblovlar va hujumlar uyushtirishmoqda, bu xavfli jarayonga aylanib, osonlikcha keng qamrovli urushga olib kelishi mumkin.
Poyezdlarni musodara qilish holatlari Pokistondagi chuqur terror inqirozini ko'rsatadi
Terrorchilar Balujistonda hujumlarni kuchaytirar ekan, Pokiston barqarorlikka tahdid soladigan isyon, mintaqaviy taranglik va ichki boʻlinishlarga qarshi kurashmoqda.
Yordamni qisqartirish dunyo bolalari uchun axloqiy va strategik falokatdir
Chet el yordamini qisqartirish mumkin bo'lmaydigan tanlovlarni keltirib chiqaradi, global inqirozlarni chuqurlashtiradi va millionlab zaif bolalarning hayotini xavf ostiga qo'yadi - bu ham axloqiy muvaffaqiyatsizlik, ham strategik xato.
Tel Avivdagi portlash Yahudiy ekstremizmini qayta kuchaytirdi
Yaqinda Isroil poytaxtida yo‘lovchi avtobuslarining portlatilishi sionizm ekstremizmini yana bir bor fosh qildi.
Turkiya, Ukraina tinchlik muzokaralarida geosiyosiy muvozanatlovchi
Ukrainaning ateşkes tomon harakat qilishi bilan, Ankaraning vositachilik boʻyicha diplomatik saʼylari va uning geosiyosiy muvozanat oʻyini Yevropa xavfsizlik tartibining rivojlanishida muhim oʻrin egallaydi.
"Adidas" natsistlar partiyasi bilan bo‘lgan aloqasini qanday yashirdi?
"Adidas" natsistlar partiyasi bilan bo‘lgan aloqasini yillar davomida qanday qilib yashirin tutdi?
AYSHENUR ADOLAT IZLADI VA FALASTINNING OZODLIGI UCHUN KURASH OLIB BORDI
Turk – Amerika fuqaroligiga ega bo‘lgan Ayshenur Ezgi, Falastinning ozodligi va adolatini izlagan, nozik va g‘ayratli inson sifatida yodga olinadi.
