Isroil o‘qidan falastinlik yana uch kishi halok bo‘ldi
Joriy yilning oktabr oyida kuchga kirgan sulh kelishuvidan beri Isroil o‘qidan falastinlik 420 kishi halok bo‘lar ekan, 1 ming 184 kishi tan jarohati oldi.
Isroil G‘arbiy Sohilda filislinlik taxminan 100 kishini nazorat ostiga oldi
G‘azodagi genotsid davom etar ekan, ishg‘ol ostidagi G‘arbiy Sohildagi amaliyotlar ham avj ola boshladi.
Kuchli yomg‘ir falastinliklar jon saqlagan chodirlarga ziyon yetkazdi
Isroil armiyasi otashkesimga qaramay yana hujum uyushtirdi
Hamas Isroil bosqini to‘xtagudek bo‘lsa qurol tashlashga tayyor
Isroil kuchlari G‘azo shahrida falastinlik besh kishini o‘ldirdi
Isroil G‘azoda yana goidabuzarlik qildi
Bugun Rafoh, G‘azo shahri va Burayj muhojirlar lageriga qarshi uyushtirilgan hujumlar, Isroil qoidabuzarliklarining oxirgi namunasi sifatida qayd etildi.
Otashkesimga qaramay Isroil hujumlari davom etmoqda
Joriy yilning oktabr oyida kuchga kirgan otashkesimga qaramay Isroil hujumlari davom etmoqda va oqibatida bugun falastinlik yana ikki kishi halok boʻldi.
Isroil Gʻarbiy Sohilda falastinlik yana ikki kishini oʻldirdi
Isroil kuchlari bilan noqonuniy koʻchmanchi yoki oʻzboshimcha joylashib oluvchilar 2023 - yilning oktabr oyidan beri Gʻarbiy Sohilda falastinlik kamida 1 ming 102 kishi umriga zomin boʻldi.
Isroil falastinlik 11 nafar mahbusni ozod qildi
G‘azoda hibsda ushlab o‘tirilgan falastinlik 11 kishi bir necha oy davom etgan qamoq ortidan ozod etildi.
Isroil haligacha G‘azoda hujum uyushtirmoqda
Isroil otashkesimga qaramay haligacha G‘azoning turli hududlarida hujum uyushtirmoqda.
