IQTISODIYOT

IQTISODIYOT

Turkiyaning Suriyaga bo‘lgan eksportida o‘sish qayd etildi
Turkiyaning qo‘shni davlatlarga bo‘lgan eksportlarida keskin o‘sish qayd etilar ekan, bu holat Turkiya bilan Suriya o‘rtasidagi savdo munosabatlariga ham ijobiy ta'sir ko‘rsatdi.
Turkiyaning Suriyaga bo‘lgan eksportida o‘sish qayd etildi
OPINION
opinion
Suriya va Saudiya Arabistoni neft va tabiiy gaz kelishuvini imzoladi
Mahalliy OAV ma'lumotlariga ko'ra, Suriya davlat neftgazkompaniyasi Saudiya kompaniyalari bilan to'rtta shartnoma imzoladi.
Suriya va Saudiya Arabistoni neft va tabiiy gaz kelishuvini imzoladi
Xitoyning tashqi savdo profisiti 1 trillion dollardan oshdi
Pekinning rekord darajadagi savdo profisiti, AQShga jo‘natmalardagi qariyb 30 foizlik pasayishga qaramay yuzaga keldi.
Xitoyning tashqi savdo profisiti 1 trillion dollardan oshdi
Yaponiya hukumati aholining 80 foizi sun’iy intellektdan foydalanishini istaydi
Yaponiya hukumati eng avvalo aholining 50 foizi orasida sun’iy intellektdan foydalanishni yo‘lga qo‘yish, vaqt o‘tishi bilan bu ko‘rsatkichni 80 foizga yetkazishni rejalashtirmoqda.
Yaponiya hukumati aholining 80 foizi sun’iy intellektdan foydalanishini istaydi
Hindistonning IndiGo aviakompaniyasi 500 ta qatnovni bekor qildi
Hindistonning IndiGo aviakompaniyasi rejalashtirish ishlaridagi xatolari tufayli kelib chiqan muammolar yuzasidan 500 ta qatnov yoki uchishni bekor qilishga majbur bo‘ldi.
Hindistonning IndiGo aviakompaniyasi 500 ta qatnovni bekor qildi
Isroil 2026 - yilgi mudofaa byudjetini 34 milliard dollarga chiqardi
Isroil, G‘azodagi otashkesim yoki o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga qaramay 2026 - yilgi mudofaa byudjetini 34 milliard dollarga chiqardi.
Isroil 2026 - yilgi mudofaa byudjetini 34 milliard dollarga chiqardi