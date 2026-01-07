OPINION
Xitoy nodir yer elementlari eksport litsenziyalarini soddalashtira boshladi
Yangi umumiy litsenziyalardan maqsad harbiy bo‘lmagan foydalanuvchilarning nodir yer magnitlari eksport cheklovlarini yengillashtirishdir. Bu esa global ishlab chiqaruvchilarning takror ishlab chiqara boshlashiga yordam beradi.
