TRT hamkorligida tasvirga olingan "Falastin 36" filmi Oskar mukofotiga nomzod bo'ldi
Film Falastin tarixidagi muhim voqeani, yahudiy ko'chmanchilarga Britaniya hukmronligi davrida Falastin yerlarining o'tkazilishini yoritib beradi.
FIKR
Yolg'izlik sog'ligimiz uchun xavflimi?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yolg'izlik va ijtimoiy izolyatsiyani global sog'liqni saqlash inqirozi deb e'lon qiladi.
Ijtimoiy tarmoqdagi go'zallik tendentsiyalari yosh qizlar uchun zararlimi?
Bollivudda musulmonlarning o'zgaruvchan qiyofasi
Turli madaniyatlarda sevgi, g'azab yoki quvonchni bir xil tarzda his qilamiz deb o'ylaganmisiz?
Turli madaniyatlar va tillarda sevgi, g'azab yoki quvonchni bir xil tarzda his qilamiz deb o'ylab ko'rganmisiz?
Turk tiliga xizmat mukofotlari taqdim etildi
Turk tili assotsiatsiyasi turk tilining rivojlanishiga hissa qo'shgan shaxslar va muassasalarni taqdirladi.
Italiya oshxonasi YuNESKOning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi
YuNESKO italyan taomlari faqat pitsa, makaron va raviolidan iborat emasligini tan oldi.
Islandiya Yevrovideniye qo'shiq tanlovidan voz kechdi
Islandiya Yevrovideniye qo'shiq tanloviga qatnashishdan voz kechgan beshinchi Yevropa davlati bo'ldi.
Turkiyada G'azodagi jurnalistlar haqida "Haqiqatning qatl etilishi" nomli kitob chop etildi
Ushbu kitob G'azoda yuz bergan hodisalarning gumanitar va tarixiy jihatlarini hujjatlashtiradi.
Isroilning 2026 - yilgi «Eurovision» tanlovida qatnashishi e'tirozlarga yo‘l ochdi
Isroilning 2026 - yilgi «Eurovision» qo‘shiq tanlovida qatnashishiga ruxsat berilishi, dunyoning bir necha davlatining katta e'tirozlariga yo‘l ochdi.
