Anqarada Jahon turkiy tillar oilasi kuni nishonlandi
YUNESKO 15-dekabrni "Jahon turkiy tillar oilasi kuni" deb e'lon qildi.
Turkiy davlatlar energetika sohasidagi hamkorlikni chuqurlashtirishga kelishib oldi
Istanbulda boʻlib oʻtgan TDT energetika sammitida turkman gazini Yevropaga yetkazish uchun transkaspiy yoʻnalishi boʻyicha aniq choralar koʻrilishi talab qilindi.
Turkiyaning "Kizilelma" vositasi harbiy-havo kuchlari taqdirini o'zgartirdi
Uchuvchisiz qiruvchi samolyot dunyoda birinchi marta tasdiqlangan havo-havo aloqasidagi hujumni amalga oshirdi.
Turkiyada ayollarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yiladi
Turkiyada ayollarga nisbatan zo'ravonlikka yo'l qo'yilmaydi.
Turkiya COP31 bilan global iqlim diplomatiyasining markaziga aylanadi
Turkiyaning iqlim siyosati, emissiyalarni kamaytirish maqsadlari va yashil transformatsiya dasturlari global miqyosda o'rnak bo'ladi.
