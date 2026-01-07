TURKIYA

Erdo'g'an: Turkiyaning F-35 dasturiga qaytishi NATO xavfsizligi uchun zarur
Turkiya Respublikasi Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an Bloomberg agentligiga intervyu berdi.
Erdo'g'an: Venesuela beqarorlikka tortilmasligi kerak
"Turkiya va turk xalqi farovonlik, osoyishtalik va taraqqiyot yo‘lidagi kurashlarda do‘st Venesuela xalqining yonida bo‘lib keladi",-dedi Turkiya rahbari.
Erdo'g'an Tramp bilan suhbatda Venesueladagi vaziyatni muhokama qildi
Yetakchilar Turkiya-AQSh munosabatlari, mudofaa hamkorligi va mintaqaviy masalalarni muhokama qildi.
Turkiya Yamandagi barqarorlik sa’y - harakatlarini xursandchilik bilan qarshi oldi
Turkiya, Yaman Respublikasining janubiy viloyatlarida sodir bo‘layotgan va mamlakat mustaqilligi bilan hududiy yaxlitligi hamda qo‘shni davlatlar xavfsizligiga tahdid solayotgan jarayonlardan xavotirda edi.
Turkiyada yangi amaliyotlardaDEASh a’zosi bo‘lishda gumon qilingan o‘nlab shaxslar qo‘lga olindi
DAESh bilan bog‘liq Yalova viloyatidagi o‘limga olib kelgan hujumdan so‘ng kuchaytirilgan terrorizmga qarshi choralar doirasida Turkiya xavfsizlik kuchlari muvofiqlashtirilgan amaliyotlar o‘tkazdi.
