FIKR
Eron Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan bir kishini o‘lim jaziga tortdi
Eron rasmiylari josuslik faoliyatini jilovlash maqsadida Mossad bilan hamkorlik qilishda ayblangan shaxslarni qo‘lga olish va ularni qatl qilish holatlarining keskin ortishini o‘z ichiga olgan ichki xavfsizlik choralarini kuchaytirdi.
Eron Isroil foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan bir kishini o‘lim jaziga tortdi
Eron rasmiylari josuslik faoliyatini jilovlash maqsadida Mossad bilan hamkorlik qilishda ayblangan shaxslarni qo‘lga olish va ularni qatl qilish holatlarining keskin ortishini o‘z ichiga olgan ichki xavfsizlik choralarini kuchaytirdi.