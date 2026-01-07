YANGI SURIYA

Isroil kuchlari Qunaytrada yana bosqin uyushtirdi
Isroil kuchlari Suriya janubida joylashgan Qunaytra qishloq hududlarida yana uch marta bosqin uyushtirdi.
Isroil patruli Qunaytraning shimolidagi Adnaniya hududi orqali qishloq tomonga kirib, Ruvayhina va Mushayrafa qishloqlari orasida harbiy nazorat punkti oʻrnatdi.
Isroil askarlari Suriyaning janubi - g‘arbidagi ishg‘olini kengaytirmoqda
Isroil harbiy transportlari Suriyaning Qunaytra viloyatidagi qishloqlarga kirib borar ekan, mahalliy etirozlar ortidan mintaqadagi faoliyatlarini kuchaytirib yubordi.
Yevropa ittifoqi Suriyani qo‘llab - quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi
Antonio Kosta bugun bergan bayonotida, Yevropa ittifoqining Suriyani qo‘llab - quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi.
Nеtanyaxu: Isroil Suriya hududlaridan chiqmaydi
Asad ash - Shaboniy, Isroil, Suriya hududlaridan chiqib ketmagunga qadar ular bilan hech qanday kelishuv tuzilmasligini ta’kidlagan edi.
Suriyaliklar Baas rejimi qulashining birinchi yilligini bayramdek nishonlamoqda
Suriyaning yangi ma'muriyati yo‘lga qo‘ygan islohotlar orqali elektr ta'minoti, xavfsizlik va turli xizmat sohalarida sezilarli yaxshilanishlar kuzatilgani aytilmoqda.
