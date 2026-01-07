YANGI SURIYA
YANGI SURIYA
Isroil kuchlari Qunaytrada yana bosqin uyushtirdi
Isroil kuchlari Suriya janubida joylashgan Qunaytra qishloq hududlarida yana uch marta bosqin uyushtirdi.
OPINION
Isroil kuchlari Qunaytraga qarshi quruqlik orqali yana hujum uyushtirdi
Isroil kuchlari Suriyaning Qunaytra mintaqasiga qarshi quruqlik orqali yana hujum uyushtirdi.
Suriya Halabdagi hujumdan SDK terrorchilarini mas'ul deb topdi
Isroil kuchlari Suriya janubida yana bosqin uyushtirdi
Isroil patruli Qunaytraning shimolidagi Adnaniya hududi orqali qishloq tomonga kirib, Ruvayhina va Mushayrafa qishloqlari orasida harbiy nazorat punkti oʻrnatdi.
Isroil askarlari Suriyaning janubi - g‘arbidagi ishg‘olini kengaytirmoqda
Isroil harbiy transportlari Suriyaning Qunaytra viloyatidagi qishloqlarga kirib borar ekan, mahalliy etirozlar ortidan mintaqadagi faoliyatlarini kuchaytirib yubordi.
Yevropa ittifoqi Suriyani qo‘llab - quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi
Antonio Kosta bugun bergan bayonotida, Yevropa ittifoqining Suriyani qo‘llab - quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi.
Nеtanyaxu: Isroil Suriya hududlaridan chiqmaydi
Asad ash - Shaboniy, Isroil, Suriya hududlaridan chiqib ketmagunga qadar ular bilan hech qanday kelishuv tuzilmasligini ta’kidlagan edi.
Suriyaliklar Baas rejimi qulashining birinchi yilligini bayramdek nishonlamoqda
Suriyaning yangi ma'muriyati yo‘lga qo‘ygan islohotlar orqali elektr ta'minoti, xavfsizlik va turli xizmat sohalarida sezilarli yaxshilanishlar kuzatilgani aytilmoqda.
