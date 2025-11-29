MADANIYAT
Istanbul — sehrli tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan shahar!
Istanbulda joylashgan Chengelko'y dahasi yillar davomida Turkiya tarixining tashvishli davrlarini boshdan kechirdi.
Turkiyaning kashtan shirinligi YEI tomonidan ro‘yxatga olindi
Turkiyaning Yevropa Ittifoqi tomonidan tan olingan geografik ko'rsatkich mahsulotlari soni 42 taga yetdi.
Buyuk Misr muzeyi 5000 yillik tarixga mezbonlik qiladi
Misrning Giza shahridagi arxeologik muzey jami 5000 ga yaqin buyumni oʻz ichiga oladi.
Usmon Hamdi Beyning asari kimoshdi savdosida 1,5 million dollarga sotildi
Usmon Hamdi Beyning turmush oʻrtogʻi Noila Xonimning noyob portreti kimoshdi savdosida 1,5 million dollarga sotildi.
Luvr muzeyida bebaxo eksponat parchalari o‘g‘irlab ketilgani aytilmoqda
Parijda joylashgan Luvr muzeyida moddiy va ma'naviy jihatdan bebaxo bo‘lgan eksponat parchalari o‘g‘irlab ketilgani aytilmoqda.
Iqtisod bo‘yicha Nobel mukofoti sovrindorlari aniqlandi
Iqtisod bo‘yicha Nobel mukofoti Yoel Mokir, Filip Agiyon hamda Piter Xovittga innovatsiya asosida iqtisodiy o‘sish haqidagi ilmiy ishlari uchun taqdim etildi.
Yolg'izlik sog'ligimiz uchun xavflimi?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yolg'izlik va ijtimoiy izolyatsiyani global sog'liqni saqlash inqirozi deb e'lon qiladi.
Ijtimoiy tarmoqdagi go'zallik tendentsiyalari yosh qizlar uchun zararlimi?
Bollivudda musulmonlarning o'zgaruvchan qiyofasi
Turli madaniyatlarda sevgi, g'azab yoki quvonchni bir xil tarzda his qilamiz deb o'ylaganmisiz?
Turli madaniyatlar va tillarda sevgi, g'azab yoki quvonchni bir xil tarzda his qilamiz deb o'ylab ko'rganmisiz?
