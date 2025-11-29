BU QIZIQ!
Istanbul — sehrli tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan shahar!
Trampning Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish rejasi nimalardan iborat?
Erdo'g'an Fors ko’rfazi davlatlariga jo'nab ketdi
Turkiya–Afrika Ish va Iqtisodiy Forumi Qo‘shma Bayonoti e’lon qilindi
Turkiy davlatlar umumiy alifbo yaratishga intilmoqda
Turkiyaning «Hurjet» samolyoti bu yilgi TEKNOFEST da ko‘z qamashtirmoqda
YANGILIKLARDAN TASHQARI
Leroy Sane transferining Turkiya futboli uchun ahamiyati nima?
Tramp Eronga hujum qilishni rejalashtirayotgan bir paytda Oq uy oldida namoyish o'tkazildi
Turkiyaning mahalliy qiruvchi samolyoti KAAN qanday qilib global ishonchni qozondi?
Google litsenziyasiz nashriyot kontenti bilan sun'iy intellektni qanday rivojlantiradi
Istanbul afsonalari: Afsona va tarix birlashgan epik hikoyalar to'plami
Cherkes surguni haqida muhim faktlar
Gemini — operatsion tizim Google tomonidan ishlab chiqilgan sunʼiy intellektli chatbot
Jahon armiyalari Kashmirdagi havo jangini tahlil qilmoqda
Kut-al Amara qamali: Usmoniy imperiyasining Britaniya imperiyasiga qarshi kurashi
Manisada yarim asrlik an'ana - Mesir shirinligi festivali
Tanlangan mualliflar
Xitoy va AQSH: Boj tortishuvlari bo'yicha qaysi tomon ustun?