Trampning Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish rejasi nimalardan iborat?
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSHdan tinchlik rejasini rasmiy ravishda qabul qilib oldi.
Erdo'g'an Fors ko’rfazi davlatlariga jo'nab ketdi
Quvayt, Qatar va Ummon davlatlariga rasmiy tashrif doirasida ikki tomonlama munosabatlar, mavjud hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan qadamlar muhokama qilinadi.
Turkiya–Afrika Ish va Iqtisodiy Forumi Qo‘shma Bayonoti e’lon qilindi
– Savdo vaziri O‘mer Bo’lat: “Afrikaga munosabatimiz qit’a mamlakatlari bilan birodarlik, adolat va tenglik asosida, o‘zaro hurmat va g‘alaba–g‘alaba (win–win) tamoyillari ustiga qurilgan.
Turkiy davlatlar umumiy alifbo yaratishga intilmoqda
Turkiy Davlatlar Tashkilotining 12-sammitida turkiy tillarni birlashtirish maqsadida 34 harfdan iborat umumiy Turkiy alifbo taqdim etildi.
TURKIYANING «HURJET» SAMOLYOTI BU YILGI TEKNOFEST DA KO‘Z QAMASHTIRMOQDA
Turkiyaning mudofaa sanoati oxirgi yigirma yil ichida katta muvaffaqiyatni qo‘lga kiritdi va chet elga bo‘lgan 80 foizlik qaramliligini 20 foizga tushirdi.
Leroy Sane transferining Turkiya futboli uchun ahamiyati nima?
Tramp Eronga hujum qilishni rejalashtirayotgan bir paytda Oq uy oldida namoyish o'tkazildi
Turkiyaning mahalliy qiruvchi samolyoti KAAN qanday qilib global ishonchni qozondi?
Google litsenziyasiz nashriyot kontenti bilan sun'iy intellektni qanday rivojlantiradi
Kompaniyaning oshkor qilingan arizalari shuni ko'rsatadiki, Google noshirlarga sun'iy intellektni o'rgatishdan ko'ra tanlash huquqini bermay, o'z siyosatlarini "jimgina yangilashni" afzal ko'rdi.
Istanbul afsonalari: Afsona va tarix birlashgan epik hikoyalar to'plami
Aya Sofiya Masjidi yaqinidagi tarixiy binoda joylashgan Turkiyaning birinchi immersiv teatr tajribasi, shaharning asosiy afsonalarini qayta jonlantiradi.
Cherkes surguni haqida muhim faktlar
Kavkazning tub aholisi bo'lgan musulmon xalqi bo'lgan cherkeslar uzoq vaqt davomida Rossiya imperiyasi tomonidan ta'qib qilingan. Ularning ruslarga qarshi so'nggi kurashi 1864 yil 21 mayda bugungi Qora dengiz port shahri Sochi atrofida tugadi.
Gemini — operatsion tizim Google tomonidan ishlab chiqilgan sunʼiy intellektli chatbot
2025-yil Google I/O konferensiyasi ulkan texnologik o'zgarishlarni anglatadi, bu smartfonlar o'rnini barcha narsalarning yangi operatsion tizimi bo'lgan sun'iy intellekt agentlari egallayotgan burilish nuqtasini belgilaydi.
Jahon armiyalari Kashmirdagi havo jangini tahlil qilmoqda
Pokiston hisobotiga ko'ra, bir soatlik to'qnashuvlarda kamida beshta Hindiston samolyotini, jumladan, uchta Rafale samolyotini urib tushirganini ma'lum qildi. Ekspertlarning aytishicha, jangda 30ta Pokiston va 70ta Hindiston samolyoti qatnashdi.
Kut-al Amara qamali: Usmoniy imperiyasining Britaniya imperiyasiga qarshi kurashi
Bundan 109 yil muqaddam Usmoniy qo'shini hozirgi Iroqdagi Kut-al Amarada inglizlarni mag'lub etib, dunyoni lol qoldirgan edi. Bu shunchaki harbiy g'alaba emas, balki kurash, sharaf va o'chmas e'tiqodning ramzi bo'ldi.
MANISADA YARIM ASRLIK AN'ANA - MESIR SHIRINLIGI FESTIVALI
Turkiyaning Manisa shahridagi besh yuz yillik davolovchi an'ana har bahor jonlanadi, masjid gumbazlaridan sakkiz tonna o'simlik Mesir pastasi sovg'a qilinib, birlik, madaniyat va ta'm tantanasida tarqatiladi.
