Isroil Suriya poytaxti Damashq yaqiniga zarba berdi
Anadolu muxbiri hujumda 13 kishi halok bo'lganini, halok bo‘lganlar orasida ikki ayol va ikki bola borligini xabar qildi.
Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi otishmada uch nafar Xitoy fuqarosi halok bo'ldi
"Otishmada Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasida uch nafar Xitoy fuqarosini o'ldirdi, dedi Xitoyning Dushanbedagi elchixonasi
Peruning sobiq prezidenti davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi
Pedro Kastillo Peruda 2022-yildagi siyosiy inqiroz paytida Kongressni tarqatib yuborish va hokimiyatni egallab olishga urinishda aybdor deb topildi.
Ben - Gvir falastinliklarni otib tashlagan isroillik askarlarni qo‘llab - quvvatladi
Itamar Ben - Gvir, Jenin shahrida falastinlik ikki kishini otib tashlagan isroillik askarlarni to‘liq qo‘llab - quvvatlashini bildirdi.
Moskva Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi
Moskva, Rossiya - Ukraina muzokarasi uchun platforma taklif qilgani uchun Turkiyaga chuqur minnatdorchilik bildirdi.
Istanbul — sehrli tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan shahar!
Istanbulda joylashgan Chengelko'y dahasi yillar davomida Turkiya tarixining tashvishli davrlarini boshdan kechirdi.
Trampning Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish rejasi nimalardan iborat?
Erdo'g'an Fors ko’rfazi davlatlariga jo'nab ketdi
AQSh Venesuelada giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi amaliyot boshlatmoqchi
AQSh Venesuelada giyohvand moddalar kontrabandasini dengiz yo‘lida to‘xtatgani, yaqinda quruqlik yo‘lida ham to‘xtatish uchun amaliyot boshlatishini bildirdi.
Erdo'g'an: Papaning Turkiyaga tashrifi mushtarak zaminni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadamdir
Turkiya Prezidenti Erdo'g'an Rim papasi Leo XIVni Prezident saroyida qabul qildi.
Turkiya Livan va Janubiy Kiprning Grek ma'muriyati o'rtasida imzolangan kelishuvni qoraladi
Turkiya Tashqi ishlar vazirligi ushbu bitim Kipr turklarining huquqlarini poymol qilishini ma'lum qildi.
Turkiya Po'lat gumbaz mudofaasini mustahkamlash uchun 6,5 mlrd dollarlik shartnoma imzoladi
Loyiha radarlar, raketalar, elektr-optik sensorlar, boshqaruv va nazorat markazlari, hamda turli masofadagi havo mudofaa elementlarini o'z ichiga oladi.
Rim papasi Leo XIV Turkiyaga tashrif buyurdi
Rossiya Ukraina bilan yechimning asosiy jihatlari bo'yicha murosaga kelmasligini aytdi
Vashingtonda Oq uy oldida otishma sodir bo‘ldi
Gonkongdagi yong‘inda halok bo‘lganlar soni ortmoqda
Erdo‘g‘an JSSTning Yevropa mukofotiga sazovor deb topildi
Rossiya bilan Qirg‘iziston yirik hamkorlik paketini imzolash arafasida
Rossiya Yevropa OAVlarini tinchlik sa’y - harakatlarini izdan chiqarishga urinishda aybladi
Rossiya Turkiyaning urushni hal qilishdagi sa'y-harakatlari uchun minnatdor
Birlashgan Arab Amirliklarida AQSh va Rossiya vakillari uchrashuvi bo'lib o'tdi
TURKIYA
Turkiya: Isroil G‘azodagi qoidabuzarliklarni darhol to‘xtatishi kerak
Turkiya G‘azoda barqarorlikni ta’minlovchi va qayta qurish sa’y - harakatlariga hissa qo‘shuvchi mexanizmlarda mas’uliyat olishga tayyor ekani bildirildi.
Turkiya bilan Pokiston energiya qidirish bo‘yicha shartnoma imzolaydi
Xitoy xalqaro hamjamiyatni G‘azo uchun chora ko‘rishga chaqirdi
Ruminiya havo sohasida shubhali insonsiz havo transportlari kuzatilgani aytilmoqda
AQSh Davlat kotibi o'rinbosari Rigas Turkiyaga tashrif buyuradi
Turkiyada HURJET o'quv mashg'uloti samolyotlari ishlab chiqariladi
Erdo'g'an Isroilning G'azodagi ayollarga nisbatan zo'ravonligiga munosabat bildirdi
Turkiyada tabiiy ofatlarda foydalanish uchun dronlar ishlab chiqariladi
Zelenskiy Tramp bilan tinchlik rejasini muhokama qiladi
Isroilning G'azodagi qirg'inida 100 mingdan ortiq falastinlik halok bo'ldi
Erdo'g'an: Xalqaro hamjamiyatning qat'iy irodasi Netanyaxuni to'xtata oladi
Kanada va Hindiston savdo muzokaralarini qayta boshlashga kelishib oldi
Ukraina va AQSh delegatsiyalari o‘rtasidagi muzokaralar yakunlandi
Nigeriyada 300 nafar maktab o'quvchisi o'g'irlab ketildi
Turkiya G20 sammitida global barqarorlikka sodiqligini namoyish etdi
Ukraina Rossiyaga qarshi insonsiz havo transportlari orqali hujum uyushtirdi
