Erdo'g'an: Papaning Turkiyaga tashrifi mushtarak zaminni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadamdir
Turkiya Prezidenti Erdo'g'an Rim papasi Leo XIVni Prezident saroyida qabul qildi.
Turkiya Livan va Janubiy Kiprning Grek ma'muriyati o'rtasida imzolangan kelishuvni qoraladi
Turkiya Tashqi ishlar vazirligi ushbu bitim Kipr turklarining huquqlarini poymol qilishini ma'lum qildi.
Rim papasi Leo XIV Turkiyaga tashrif buyurdi
Papa poytaxt Anqara aeroportida Turkiya Madaniyat va turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy tomonidan kutib olindi.
Erdo‘g‘an JSSTning Yevropa mukofotiga sazovor deb topildi
Erdo‘g‘an, Turkiyaning falastinliklarga bergan insonparvarlik yordami uchun JSSTning Yevropa mukofotiga sazovor deb topildi.
Turkiya: Isroil G‘azodagi qoidabuzarliklarni darhol to‘xtatishi kerak
Turkiya G‘azoda barqarorlikni ta’minlovchi va qayta qurish sa’y - harakatlariga hissa qo‘shuvchi mexanizmlarda mas’uliyat olishga tayyor ekani bildirildi.
