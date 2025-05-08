Pokiston hujumga javob qaytaradi

Pokiston Axborot vaziri Attaulloh Tarar chorshanba kuni ertalab Hindiston Pokiston nazorati ostidagi hududning bir necha nuqtalarida raketalarni uchirishi ortidan, Pokiston "keskin javob" qaytarishini aytdi.
8 май 2025
Ko'proq videolar
Isroil falastinlik hamshirani hibsdan ozod qildi
Isroil askarlari ikki nafar falastinlikni qatl qildi
Isroil kuchlari G‘arbiy Sohil shimolida bosqin uyushtirdi
Gonkongda yirik yong‘in sodir bo‘ldi
Oq uy yaqinida Milliy gvardiya xodimlari otib ketildi
G'azo janubidagi chodirlarni suv bosdi
Falastinning Al-Xalil shahridagi Isroil devori qulab tushdi
Bakudagi ofis binosida portlash yuz berdi
G'azodagi bolalar ota-onalarining o'ldirilganini aytmoqda
Belgiyada poyezdga "Terrorchi davlat Isroil" deb yozildi