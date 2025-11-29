DUNYO

Isroil Suriya poytaxti Damashq yaqiniga zarba berdi
Anadolu muxbiri hujumda 13 kishi halok bo'lganini, halok bo‘lganlar orasida ikki ayol va ikki bola borligini xabar qildi.
Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi otishmada uch nafar Xitoy fuqarosi halok bo'ldi
"Otishmada Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasida uch nafar Xitoy fuqarosini o'ldirdi, dedi Xitoyning Dushanbedagi elchixonasi
Ben - Gvir falastinliklarni otib tashlagan isroillik askarlarni qo‘llab - quvvatladi
Itamar Ben - Gvir, Jenin shahrida falastinlik ikki kishini otib tashlagan isroillik askarlarni to‘liq qo‘llab - quvvatlashini bildirdi.
AQSh Venesuelada giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi amaliyot boshlatmoqchi
AQSh Venesuelada giyohvand moddalar kontrabandasini dengiz yo‘lida to‘xtatgani, yaqinda quruqlik yo‘lida ham to‘xtatish uchun amaliyot boshlatishini bildirdi.
Vashingtonda Oq uy oldida otishma sodir bo‘ldi
Otishmada AQSh Milliy gvardiyasining ikki xodimi jarohatlandi va hozirda ular shifoxonada og‘ir ahvolda.
Gonkongdagi yong‘inda halok bo‘lganlar soni ortmoqda
Gonkongdagi yong‘in 1 ming 900 dan ortiq uyga ega bo‘lgan katta turarjoy majmuasida boshlanar ekan, tashqirida ta’mirlash uchun o‘rnatilgan bambuk platforma orqali tez yoyildi.
