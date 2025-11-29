YANGI SURIYA

Suriya Halabdagi hujumdan SDK terrorchilarini mas'ul deb topdi
Mudofaa vazirligi SDK bilan aloqali media tomonidan Suriya armiyasining Am Teenah qishlog'ini bombalagani haqidagi xabarlar umuman noto‘g‘ri ekanini qayd etdi.
