YANGI SURIYA
SIYOSAT
TURKIYA
MADANIYAT
BU QIZIQ
FIKR
YANGI SURIYA
Suriya Halabdagi hujumdan SDK terrorchilarini mas'ul deb topdi
Mudofaa vazirligi SDK bilan aloqali media tomonidan Suriya armiyasining Am Teenah qishlog'ini bombalagani haqidagi xabarlar umuman noto‘g‘ri ekanini qayd etdi.
Suriya Halabdagi hujumdan SDK terrorchilarini mas'ul deb topdi
Mudofaa vazirligi SDK bilan aloqali media tomonidan Suriya armiyasining Am Teenah qishlog'ini bombalagani haqidagi xabarlar umuman noto‘g‘ri ekanini qayd etdi.
1x
00:00
00:00