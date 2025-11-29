FEATURES DETAIL
Istanbul — sehrli tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan shahar!
Istanbulda joylashgan Chengelko'y dahasi yillar davomida Turkiya tarixining tashvishli davrlarini boshdan kechirdi.
Trampning Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish rejasi nimalardan iborat?
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSHdan tinchlik rejasini rasmiy ravishda qabul qilib oldi.
Erdo'g'an Fors ko’rfazi davlatlariga jo'nab ketdi
Quvayt, Qatar va Ummon davlatlariga rasmiy tashrif doirasida ikki tomonlama munosabatlar, mavjud hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan qadamlar muhokama qilinadi.
Turkiya–Afrika Ish va Iqtisodiy Forumi Qo‘shma Bayonoti e’lon qilindi
– Savdo vaziri O‘mer Bo’lat: “Afrikaga munosabatimiz qit’a mamlakatlari bilan birodarlik, adolat va tenglik asosida, o‘zaro hurmat va g‘alaba–g‘alaba (win–win) tamoyillari ustiga qurilgan.
Turkiy davlatlar umumiy alifbo yaratishga intilmoqda
Turkiy Davlatlar Tashkilotining 12-sammitida turkiy tillarni birlashtirish maqsadida 34 harfdan iborat umumiy Turkiy alifbo taqdim etildi.
