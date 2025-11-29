TURK DUNYOSI

Turk dunyosi

Anqarada Turk akademiyasining 15 yilligi nishonlandi
Turkiya poytaxti Anqara shahrida Xalqaro Turk akademiyasining 15 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi.
Anqarada Turk akademiyasining 15 yilligi nishonlandi
YuNESKO 15-dekabrni "Jahon turkiy tillar oilasi kuni" deb eʼlon qildi
O‘zbekistonning tarixiy Samarqand shahrida 15-dekabrni Turk tillari oilasi kuni deb belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi.
YuNESKO 15-dekabrni "Jahon turkiy tillar oilasi kuni" deb eʼlon qildi
O‘to‘rbayev Turkiyaning diplomatik va madaniy kuchiga e'tibor qaratdi
Qirg‘izistonning sobiq Bosh vaziri Jo‘mart O‘to‘rbayev, Turkiyaning diplomatik va madaniy kuchiga e'tibor qaratdi.
O‘to‘rbayev Turkiyaning diplomatik va madaniy kuchiga e'tibor qaratdi
OPINION
opinion
Kipr turklari bugun prezidentlik saylovida ishtirok etmoqda
Shimoliy Kipr Turk Respublikasida bugun prezidentlik saylovi oʻtkazilmoqda.
Kipr turklari bugun prezidentlik saylovida ishtirok etmoqda
Turkiy davlatlar umumiy alifbo yaratishga intilmoqda
Turkiy Davlatlar Tashkilotining 12-sammitida turkiy tillarni birlashtirish maqsadida 34 harfdan iborat umumiy Turkiy alifbo taqdim etildi.
Turkiy davlatlar umumiy alifbo yaratishga intilmoqda
Erdo‘g‘an turkiy davlatlarni mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda faol rol o'ynashga chaqirdi
Ozarbayjonning Gabala shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig‘ilishi bo'lib o'tdi.
Erdo‘g‘an turkiy davlatlarni mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda faol rol o'ynashga chaqirdi