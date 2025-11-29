TURK DUNYOSI
Turk dunyosi
Anqarada Turk akademiyasining 15 yilligi nishonlandi
Turkiya poytaxti Anqara shahrida Xalqaro Turk akademiyasining 15 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi.
YuNESKO 15-dekabrni "Jahon turkiy tillar oilasi kuni" deb eʼlon qildi
O‘zbekistonning tarixiy Samarqand shahrida 15-dekabrni Turk tillari oilasi kuni deb belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi.
O‘to‘rbayev Turkiyaning diplomatik va madaniy kuchiga e'tibor qaratdi
Qirg‘izistonning sobiq Bosh vaziri Jo‘mart O‘to‘rbayev, Turkiyaning diplomatik va madaniy kuchiga e'tibor qaratdi.
Kipr turklari bugun prezidentlik saylovida ishtirok etmoqda
Shimoliy Kipr Turk Respublikasida bugun prezidentlik saylovi oʻtkazilmoqda.
Turkiy davlatlar umumiy alifbo yaratishga intilmoqda
Turkiy Davlatlar Tashkilotining 12-sammitida turkiy tillarni birlashtirish maqsadida 34 harfdan iborat umumiy Turkiy alifbo taqdim etildi.
Erdo‘g‘an turkiy davlatlarni mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda faol rol o'ynashga chaqirdi
Ozarbayjonning Gabala shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig‘ilishi bo'lib o'tdi.
