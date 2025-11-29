OPINION
Xitoy AQSh tovarlariga qo'shimcha bojlarni bir yilga to'xtatdi
Dunyoning eng yirik ikki iqtisodiyoti o'rtasidagi ziddiyatlar yil davomida kuchayib bordi, Vashington va Pekin bir-birining mahsulotlariga oshirilgan bojlarni joriy qilishdi.
Putin noyob yer elementlari qazib olish boʻyicha yoʻl xaritasi ishlab chiqishni buyurdi
Rossiya noyob yer elementlari bo‘yicha loyihalarda AQSh bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan edi ammo lekin Ukrainadagi urushni to‘xtatish borasida hech qanday natijaga erishilmagani bois bu imkoniyatlar to‘xtatildi.