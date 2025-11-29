IQTISODIYOT

Turkiya Po'lat gumbaz mudofaasini mustahkamlash uchun 6,5 mlrd dollarlik shartnoma imzoladi
Loyiha radarlar, raketalar, elektr-optik sensorlar, boshqaruv va nazorat markazlari, hamda turli masofadagi havo mudofaa elementlarini o'z ichiga oladi.
Turkiya bilan Pokiston energiya qidirish bo‘yicha shartnoma imzolaydi
Turkiya bilan Pokiston, aprel oyida Pokistondagi 40 boshqa blokdagi dengiz sohalarida neft va gaz qidiruv faoliyatlari uchun birgalikda taklif berish to‘g‘risida kelishib olgandilar.
Zelenskiy mudofaa va energetika sohalarida muhim shartnomalar imzoladi
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy Fransiya, Gretsiya va Ispaniyaga uyushtirgan rasmiy tashriflari natijasida qariyb 1.2 milliard dollarlik shartnomalar imzoladi.
Xitoy Si Szinpin - Tramp sammiti ortidan texnologik metall taqiqini bekor qildi
Xitoyning galliy, germaniy va surma kabi texnologik metallaridagi taqiqning bekor qilinishi, yarim oʻtkazgichli chiplar va elektronika ta’minotini qoʻllab - quvvatlamoqda.
Gebreyesus Sudandagi ochlik yuzasidan ogohlantirdi
Tedros Adhanom Gebreyesus, Sudanning ayrim qismlarida ocharchilik aniqlangani va uning xavfi mamlakatning boshqa qismlariga, hatto Janubiy Sudanga ham ta’sir qilishi mumkinligini ta’kidladi.
Putin noyob yer elementlari qazib olish boʻyicha yoʻl xaritasi ishlab chiqishni buyurdi
Rossiya noyob yer elementlari bo‘yicha loyihalarda AQSh bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan edi ammo lekin Ukrainadagi urushni to‘xtatish borasida hech qanday natijaga erishilmagani bois bu imkoniyatlar to‘xtatildi.
