Turkiyada ayollarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yiladi
Turkiyada ayollarga nisbatan zo'ravonlikka yo'l qo'yilmaydi.
Turkiya COP31 bilan global iqlim diplomatiyasining markaziga aylanadi
Turkiyaning iqlim siyosati, emissiyalarni kamaytirish maqsadlari va yashil transformatsiya dasturlari global miqyosda o'rnak bo'ladi.
Xitoyning global boshqaruv tashabbusi Turkiyaning yangi dunyo tartibi haqidagi qarashiga mos keladi
Tramp boshqaruvidagi AQSh oʻzining global majburiyatlaridan chekinar ekan, Pekin qayta shakllangan koʻp qutbli dunyoda boʻshliqni toʻldirishga kirishmoqda.
Britaniya Isroilni javobgarlikka tortishga tayyormi?
Britaniya Isroilning G'azodagi harakatini tanqid qilishiga qaramay, aniq siyosat o'zgarishlari bo'yicha qadam tashlashdan o'zini tiygan ko'rinadi.
Xitoy Pokiston va Afg'oniston o‘rtasida vositachilik rolini o'tamoqda
O'tgan oyda bo'lib o'tgan uch tomonlama sammit Islomobod va Kobul o'rtasida ikki davlatni qamrab olgan masalalar yuzasidan umumiy nuqtai nazarni topishga yo'l ochdi.
