G'AZODA URUSH

Isroil qo'lida falastinlik kamida 98 nafar mahbus o‘ldirilgani aytilmoqda
Inson huquqlari guruhi, Isroil nazoratida halok bo‘lgan falastinlik mahbuslarning o‘lim sabablari va soni yashirib kelinayotganini qayd etmoqda.
Isroil armiyasi falastinlik bir bolani o‘ldirib, to‘rt kishiga jarohat yetkazdi
Falastinning Tubas shahri janubidagi al - Fariya qochqinlar lagerida 15 yoshli bir bola Isroil kuchlari tomonidan otib o‘ldirilgani aytilmoqda.
Isroil falastinliklarning uylarini buzishni davom etmoqda
Isroil otashkesim kelishuviga qaramay falastinliklarning uylarini buzishni davom etmoqda.
OPINION
Hamas Rafohdagi to‘qnashuvlarning mas’uliyatini Isroil zimmasiga yuklamoqda
Hamas, G‘azoning janubida joylashgan Rafoh shahridagi to‘qnashuvlarning mas’uliyatini Isroil zimmasiga yuklamoqda.
Isroil falastinlik yana 15 nafar mahbus jasadini topshirdi
Isroil halok bo‘lgan falastinlik yana 15 nafar mahbusning jasadini topshirdi va bu orqali Isroildan G‘azoga qaytarib berilgan falastinliklarning jasadlari soni 285 nafarga yetdi.
Vayrona orasidagi iymon va e'tiqod: G‘azoda 24 yil yashagan turk ayoli
Kevser Yilmaz Jarada, Gʻazoda yashagan falastinliklar har bir urush ortidan o‘zlarini tezda tiklab olishini ta’kidlagan holda: «Gʻazo xalqi oʻzini qanday tiklashni yaxshi biladi» - dedi.
